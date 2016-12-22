Eda Taşpınar, geçirdiği göz ameliyatından bahsetti

Eda Taşpınar, yalnız katıldığı bir defilede muhabirlerin sorularını yanıtladı. Taşpınar, gözüyle ilgili yaşadığı sorunu da ilk kez paylaştı.

Türkiye onu şezlongda verdiği pozlar ve bronz vücuduyla tanıdı, sonrasında ise Eda Taşpınar ismini bir moda bloggerı ve kendi adıyla kozmetik markaları yaratan bir isim olarak gördük. Fit ve bronz vücudu ile her zaman dikkatleri üzerine çeken Taşpınar, geride bıraktığımız gün bir defileye davetli olarak katıldı ve gecede muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yüzündeki yoğun makyajla gizlemek istemesine rağmen gözlerinin altındaki izler dikkatlerden kaçmayan Eda Taşpınar, ağır bir ameliyat geçirdiğini belirterek şu sözleri sarf etti: “Göz kanallarımda 12 yerde tıkanıklık vardı ve onları açtırdım, son derece zor bir operasyondu, kalıcı bir hasar olup olmayacağını sonrasında göreceğiz ama hasar olma ihtimali var.”