Eda Taşpınar stili kardan adam böyle olur

Şezlong üzerindeki güneşlenme pozuyla adeta bir marka haline gelen Eda Taşpınar'dan gülümseten paylaşım.

Fit ve bronz vücuduyla kendisinden söz ettiren ve özellikle şezlong üzerindeki güneşlenme fotoğraflarıyla bir marka haline gelen Eda Taşpınar, yaptığı paylaşımla ne kadar esprili bir kişilik olduğunu gösterdi. Kardan adam fotoğrafı paylaşan Taşpınar, bu karesini kendisine has bir şekilde paylaşınca ortaya son derece komik bir görüntü çıktı.

Şezlong üzerinde yatan bir kardan adam fotoğrafını hesabından yayınlayan Taşpınar, bu fotoğrafa “Kızlar bu da bizden… O zaman benden size ‘Eda Taşpınar Stili’ bir kardan adam” notunu düştü.



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