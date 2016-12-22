Eda Taşpınar, yoğun spor çalışmalarından paylaşımda bulundu

Fit vücudunu korumak adına vaktinin büyük bir çoğunluğunu spora ayıran Eda Taşpınar, başarılı ve başarısız insan arasındaki farkı paylaştı.

Geride bıraktığımız yaz paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla büyük beğeni kazanan ve fit vücudunu gözler önüne seren Eda Taşpınar, bu vücudu korumak adına kış aylarında büyük bir uğraş sarf ediyor. Taşpınar, bu çalışmalarından birinde çekilmiş bir görüntüyü, sosyal medya hesabından; “Başarılı ve başarısız insan arasındaki fark, güç eksikliği yada bilgi eksikliği değil yapma ve gerçekleştirme isteği eksikliğidir. Eğer o dağı tırmanmayı planlamıyorsan manzaran hakkında söylenmeye hakkın yoktur” notuyla paylaştı.



İLGİLİ HABER Eda Taşpınar yaptığı paylaşımda evrene olan görevini açıkladı