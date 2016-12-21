Aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Hande Doğandemir ile Akaretler'de bir mekân çıkışı samimi şekilde görüntülenen Mert Fırat, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Fırat, hakkında yapılan haberler için de, "Kameralar bizi çektiği esnada şakalaşıyorduk" diyerek yalanladı

Aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Hande Doğandemir ile Akaretler'de bir mekân çıkışı samimi şekilde görüntülenen Mert Fırat, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Fırat, hakkında yapılan haberler için de, "Kameralar bizi çektiği esnada şakalaşıyorduk" diyerek yalanladı

İddialar hakkında ilk kez konuşan oyuncu, “Hande’yle üniversiteden beri tanışıyoruz. İş konuşmak için bir araya gelmiştik. Kameralar bizi çektiği esnada şakalaşıyorduk. Hem tiyatro nedeniyle ilişkiye ayıracak vaktim yok. Yazılıp çizildiği gibi çapkın bir adam değilim” açıklamasını yaptı.

“OCAK AYINDA YENİ DİZİYE BAŞLIYORUM”

Ocak ayının sonunda yeni bir diziye başlayacağının müjdesini de veren Fırat, “Ketum bir karakteri canlandıracağım” dedi. Yeni yıldan huzur beklediğini de dile getiren Fırat, “Kin düşmanlık ve nefret geride kalmalı. Gerilim yerini hoşgörüye bırakmalı” ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz ile reklam filmindeki birlikteliklerini sinemaya taşıyıp taşımayacakları sorulması üzerine Fırat, “Cem Abi ile 2017’de sinema filmi yapabiliriz” dedi. Dört adet Milli Piyango bileti aldığını söyleyen Fırat, “Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa büyük bir bölümünü tiyatroya yatıracağım” açıklamasını yaptı.