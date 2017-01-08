Ekranın yeni fenomenleri

Televizyon dizileri sayesinde son yıllarda pek çok isim şöhreti yakadı.

Televizyon dizileri sayesinde son yıllarda pek çok isim şöhreti yakadı.

Televizyon dizileri sayesinde son yıllarda pek çok isim şöhreti yakaladı. Özellikle genç kızlar artık ekranda çok ünlü oyuncular yerine yaptığı bir hareketle, sosyal medyadaki paylaşımıyla ya da farklı giyim tarzıyla kendisine yeni fenomenler seçiyor. İşte son dönemde ekran jönlerinin tahtını sallayan yeni yakışıklılar…

Barış Arduç

9 Ekim 1987'de İsviçre'de doğdu. ‘Kiralık Aşk' dizisinin yakışıklısı aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.

Birkan Sokullu

‘Hayat Şarkısı' dizisinin Kerim'i 6 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey'de üçüncülük derecesi bulunuyor. Bir süredir Berrak Tüzünataç'la birlikte.

Hilmi Cem İntepe

'Survivor' yarışmasıyla tanıdığımız Hilmi Cem. şu sıralar ‘Bodrum Masalı' dizisiyle kızların gözdesi. Tam bir Latin dansları ustası olan oyuncunun Türkiye Gençler Salsa Şampiyonluğu bulunuyor.

Furkan Palalı

‘No: 309' dizisinde rol alan Palalı, 2011 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. Asıl mesleği jeoloji mühendisliği olan Palalı, halen Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans yapıyor.

Burak Deniz

‘Aşk Laftan Anlamaz' dizisinin yakışıklısı, üniversitede tarih okudu. Oyuncu, kariyerine 2011 yılında ‘Kolej Günlüğü' dizisiyle başladı.