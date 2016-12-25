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Elçin Sangu, hamilelik iddialarına sert çıktı

Hamile olduğu iddia edilen oyuncu Elçin Sangu, sosyal medyadan bu habere isyan etti ve sert açıklamalarda bulundu.
10:2025 Aralık 2016
Magazin
Elçin Sangu, hamilelik iddialarına sert çıktı
Hamile olduğu iddia edilen oyuncu Elçin Sangu, sosyal medyadan bu habere isyan etti ve sert açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 5 yıldır Yunus Özdiken'le birlikte olan ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun iki aylık hamile olduğu iddia edildi. Posta Gazetesi Sangu’nun zor bir hamilelik geçirdiğini ve karnı daha fazla büyümeden sevgilisiyle nikah masasına oturacağını da iddia etmişti. Dün magazin basınının en çok konuşulan haberlerinden biri olan bu habere, sert tepki Sangu’dan geldi.

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Ünlü oyuncu Twitter hesabından, 2 Türk askerinin IŞİD tarafından yakıldığı iddiasına göndermede bulunarak “Oturup masa başında karaktersiz haberler uyduracağınıza, cesaretiniz varsa askerlerimizin başına gelenlerden bahsedin” ifadesini kulandı.

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Son güncelleme: 14:4025.12.2016
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