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Emrah Serbes’ten Behzat Ç. açıklaması

Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes her şeyin hazır olduğunu ancak kanal krizi olduğunu açıkladı.
Burcu ÖZEN
08:3128 Aralık 2016
Magazin
Emrah Serbes’ten Behzat Ç. açıklaması
Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes her şeyin hazır olduğunu ancak kanal krizi olduğunu açıkladı.

Bir süredir konuşulan Behzat Ç. geri dönüyor haberlerine, geçtiğimiz günlerde ‘Şeffaf Oda’ya katılan başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu cevap vermişti. Beşikçioğlu, 13 bölümün çekildiğini ve yaza yayınlanacağını söylerken, dizinin senaristinin bugün yaptığı paylaşım kanal krizi olduğunu ortaya çıkardı.

Ünlü senarist Emrah Serbes, sosyal medya hesabından senaryonun ve oyuncuların hazır olduğunu ama ilgili kanaldan bir açıklama olmadığını yazdı.

Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar da Serbes’e destek çıktı.

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Son güncelleme: 11:0728.12.2016
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