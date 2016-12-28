Emrah Serbes’ten Behzat Ç. açıklaması

Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes her şeyin hazır olduğunu ancak kanal krizi olduğunu açıkladı.

Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes her şeyin hazır olduğunu ancak kanal krizi olduğunu açıkladı.

Bir süredir konuşulan Behzat Ç. geri dönüyor haberlerine, geçtiğimiz günlerde ‘Şeffaf Oda’ya katılan başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu cevap vermişti. Beşikçioğlu, 13 bölümün çekildiğini ve yaza yayınlanacağını söylerken, dizinin senaristinin bugün yaptığı paylaşım kanal krizi olduğunu ortaya çıkardı.

Ünlü senarist Emrah Serbes, sosyal medya hesabından senaryonun ve oyuncuların hazır olduğunu ama ilgili kanaldan bir açıklama olmadığını yazdı.

Behzat Ç. ne oldu? Senaryoyu yazdım, bütün oyuncular hazır. Birileri bana da bir açıklama yaparsa sevineceğim. Korkuyor musunuz? @KanalD — Emrah Serbes (@EmrahSerbes) 27 Aralık 2016

Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar da Serbes’e destek çıktı.

Korkuyo tabii ki! Korka korka ülkenin kültürünü de, sanatını da paçozlara teslim etti. Neden korkuyo dersen, çok para kazanamamaktan korkuyo https://t.co/tPeNlHpVCW — Mustafa Altioklar (@mustafaltioklar) 28 Aralık 2016