Emre Altuğ meydan okudu

Geride bıraktığımız haftalarda, bir AVM'nin sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında çocuklarla buluşan ve onlara mont dağıtan Emre Altuğ, İstanbul'da beklenen kar yağışı için meydan okudu.

Geride bıraktığımız haftalarda, bir AVM'nin sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında çocuklarla buluşan ve onlara mont dağıtan Emre Altuğ, İstanbul'da beklenen kar yağışı için meydan okudu.

İstanbul’da hava sıcaklığının 15 derece birden düşeceği ve dört gün boyunca kar yağacağı haberleri yapılırken, şarkıcı Emre Altuğ adeta gelmekte olan dondurucu soğuklara ve kara meydan okudu. Kafasında kürklü şapkası ve kalın montuyla objektife poz veren Emre Altuğ, bu karenin altına, “Kar geliyormuş, ben hazırım buyursun gelsin” notunu düştü.



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