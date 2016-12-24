Emre Altuğ’dan kafa karıştıran aşk açıklaması

Emre Altuğ Sözcü'ye verdiği röportajda aşk hayatı hakkında çarpıcı konuştu...

7 yıllık evliliklerini 2015 yılında noktalayan Emre Altuğ – Çağla Şikel çifti, bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Her fırsatta evlilikleri örnek olarak gösterilip birbirlerine çok yakıştıkları söylenen ünlü çift boşanarak bir anda sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. İki çocuk babası ünlü şarkıcı Emre Altuğ, Sözcü’ye verdiği röportajda ‘aşk'la ilgili şaşırtıcı ve son derece dikkat çekici bir açıklamada bulundu. ‘Sizce aşkın kaynağı nedir?' sorusuna: “Çok derin bir soru bence buna hiç girmeyelim çünkü ben meseleye başka türlü bakıyorum. İşin manevi tarafından bakıyorum. Aşk varsa her şey vardır. Aşk varsa gerçek vardır. Belki de aşkın kaynağı gerçektir. Bilmiyorum inşallah buluruz. Ölmeden bulursam arar söylerim. Aşkın kaynağını buldum diye. Bak o zaman şüphelen ya delirmişimdir ya da delirmediysem gerçekten bulmuşumdur ” yanıtını verdi.

‘AŞK' MESAJI KİME GİTTİ?

Emre Altuğ'un kullandığı ‘manevi aşk' ifadesini bir tarafa “Aşkı ölmeden bulursam, arar söylerim” çıkışı uzun bir süre Çağla Şikel'le evli kalan Altuğ için şaşırtıcı bir ifade olarak dikkat çekti ve bunun eski eşe bir mesaj olup olmadığını düşündürdü. Çift hakkında, boşanma aşamasında ihanet iddiaları gündeme gelmiş ancak ikili bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.