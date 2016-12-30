Emre Karayel ekranlara dönüyor

Oyuncu Emre Karayel 'Sıradaki Gelsin' adlı yarışma programı ile yeniden ekranlarda...

Ekranların sevilen yüzü Emre Karayel, uzun bir aradan sonra yeniden izleyicilerle buluşuyor. Karayel’in ‘Sıradaki Gelsin’ ismiyle sunacağı yarışma programı, Ocak ayında başlayacak.

Ünlü medya prodüksiyon şirketi Endemol Shine Türkiye, eğlenceli konseptiyle bilinen bilgi yarışması ‘Next One’ı ‘Sıradaki Gelsin' adıyla Türkiye'ye uyarladı. Eğlenceye doyurmayacak yarışma programının yüzü ise Emre Karayel oldu.

REYTİNGE DOYMAYAN PROGRAM

Formatı Endemol Shine İtalya'ya ait olan, Kanada, İtalya, Brezilya, İspanya, Macaristan, Bulgaristan, Vietnam, Şili gibi ülkelerde çok sevilen ‘Sıradaki Gelsin' yayınlandığı ülkelerin reytinglerinde de zirvede yer alıyor.

Heyecanla beklenen yarışma programı, ocak ayında Fox TV’de seyirciyle buluşacak.