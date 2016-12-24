Emre Kaya, babasının aldığı doğum günü hediyesini sosyal medya hesabından paylaştı

Şarkıcı Emre Kaya, babasının doğum gününde kendisine aldığı pırlanta taşlı bilekliğinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Aldığı hediyenin maddi değeri bir yana hatırlanma sevinciyle bilekliğini takıp fotoğrafını çekerek, instagram hesabından paylaşan Emre Kaya, görenlere “Allah herkese böyle baba nasip etsin” dedirtti. Paylaşımında, “Doğum günümden bir gün önce gelen ilk hediyem. Babam sağ olsun” yazan Emre Kaya'nın yakınları, onun aile kavramına büyük önem verdiğini, babasına karşı da yoğun bir sevgi ve saygı beslediği bilgisini verdiler. Sorulmadığı sürece özel yaşantısıyla ilgili basın demeci vermeyen ancak, Ankaralı ünlü müteahhit firma Kayalar İnşaatın veliahtlarından olduğu bilinen Emre Kaya'nın babasından aldığı hediye onu hem sevindirdi hem de duygulandırdı.

EMRE KAYA İÇİN “BABA” ÇINAR AĞACI

Emre Kaya, “Bir insanın babasının varlığını her an arkasında hissetmesi çok güzel bir duygu. Uzakta olup görmeseniz de varlığını bilmek büyük mutluluk. Hani çınar ağacı derler ya, bir baba için bundan daha güzel bir benzetme olamaz diye düşünüyorum. Çınar ağaçları uzun ömürleri ile bilinir. Dilerim, Rabbim, tüm babaların ömrünü uzun eylesin” dedi. Doğum günü 24 Aralık ve Oğlak burcu olan Emre Kaya, instagram hesabından doğum günü kutlamaları ve sorulara yanıt verirken, burcunun bazı özelliklerini taşıdığını belirterek, kendisini “İşkolik, ileri seviyede duygusal, mantıkla hareket eden, aile kavramı yüksek, samimiyet olmazsa olmazı” ifadeleriyle tanımladı. Sesi ve besteleri kadar sahne performansı ve sahne kostümleriyle de örnek alınan Emre Kaya’nın baba hediyesi pırlanta taşlarla donatılmış 10 bin dolar değerinde olduğu söylenen bilekliğinin de erkek modasının yeni trendi olması bekleniyor.