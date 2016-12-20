Emre Kınay, katıldığı tiyatro gösterimi öncesi açıklamalarda bulundu

'Ne Seninle Ne Sensiz' adlı tiyatro oyununun galası, dün akşam Kadıköy Akla Kara Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Galaya; Emre Kınay, Hakan Bilgin, Necmi Yapıcı gibi birçok usta isim katıldı. Arkadaşı Yosi Mizrahi’ye destek olmak için Akla Kara Tiyatrosu’na gelen Emre Kınay, “Acı günler yaşıyoruz. Böylesi günlerde gülmeye çok ihtiyacımız var. Komedi türündeki bir oyunda arkadaşlarımıza destek olmak için geldik. Buruk da olsak biraz gülmek bize iyi gelecektir” dedi.

“SABAH PROGRAMLARINDA ATIP TUTUYORLAR”

Diziler ve oyuncuların astronomik kazançları hakkında konuşan Emre Kınay, “Sabah programlarında atıp tutanlar var. Dizi başı 150-170 bin TL paralar konuşuluyor. Keşke olsa ama nerede o günler? Yok öyle kazançlar. Deliler kuyuya taş atıyorlar sonra maliye “Bu paranın vergisi nerede?” diye peşimize düşüyor” diyerek ekranlardan kamuoyunu yanıltan bilgilerin verilmesine isyan etti.

Uzun yıllardır tiyatro oyunlarında rol alan Buket Dereoğlu performansıyla beğeni topladı.

TARIK AKAN SAHNESİ DUYGULANDIRDI

Zeynep Gülmez, Yosi Mizrahi, Buket Dereoğlu ve Fatih Gülnar’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı komedi oyununa, Tarık Akan göndermesi damga vurdu. Komedi türü oyunda Buket Dereoğlu’nun rol gereği televizyon izlediği sahnede, Yeşilçam’ın unutulmaz repliklerinden Tarık Akan’ın oynadığı bir bölüm aktarıldı. Tiyatro sahnesinde Tarık Akan’ın siluetini gören tiyatro izleyicileri dakikalarca büyük ustayı ayakta alkışladı.

Komedi oyununda Yosi Mizrahi, izleyicileri hayli güldürdü.