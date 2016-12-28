Erdal Beşikçioğlu, İsviçreli hakemi vuracak ve diplomatik kriz çıkacak!

Erdal Beşikçioğlu, yoksul semtte hayat mücadelesi veren çocukların basketbol koçu olacak!

Kendisine gelen dizi teklifini, 1 milyon TL’yi az bulduğu için reddettiği iddia edilen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu konuya haftasonu katıldığı programda cevap verdi. Güneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda'nın konuğu olan Beşikçioğlu, gelen teklifi kabul etmemesinin sebebinin artık ‘mafya’ dizisinde yer almak istememesi olduğu açıkladı.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKARACAK!

Yeni bir projeyle ekrana döneceğini müjdeleyen Beşikçioğlu, Efsane adlı dizide bir basketbol koçunu canlandıracak. Gelişmemiş bir semtte yaşayan çocukların başarı hikâyesini anlatıyor. Civaoğlu’nun senaryoyu dünyaca ünlü dizi Beyaz Gölge’ye benzetmesi üzerine Beşikçioğlu, iki dizi arasındaki tek benzerliğin basketbol topu olduğunu açıkladı.

İyi bir basketbolcuyu canlandıracak Beşikçioğlu, dönemin Avrupa maçında, İsviçreli hakemi dövüyor ve diplomatik bir kriz yaşanıyor. Sonrasında ise Beşikçioğlu’nun kriz sonrası değişen hayatı konu edilecek.

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