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Erkek erkeğe eğlencenin tek kadın konuğu Şeyma Subaşı!

Murat Boz'un salon kapatarak futbolculara ve Acun Ilıcalı'ya özel gösterim yaptığı geceye katılan tek kadın konuk Şeyma Subaşı oldu. Eğlenceli dakikalar sosyal medyada paylaşılınca da eğlenceli caps'ler kaçınılmaz oldu.
Burcu ÖZEN
09:1530 Aralık 2016
Magazin
Erkek erkeğe eğlencenin tek kadın konuğu Şeyma Subaşı!
Murat Boz'un salon kapatarak futbolculara ve Acun Ilıcalı'ya özel gösterim yaptığı geceye katılan tek kadın konuk Şeyma Subaşı oldu. Eğlenceli dakikalar sosyal medyada paylaşılınca da eğlenceli caps'ler kaçınılmaz oldu.

Murat Boz, Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın da aralarında olduğu yedi kişilik erkek grubu Etiler Kebap’ta birlikte akşam yemeği yeyip, Boz’un rol aldığı ‘Dönerse Senindir’ filmini izlemeye gitti. Masada kadın olarak sadece Şeyma Subaşı’nın olması dikkat çekiciydi. Kısa sürede sosyal medyada da bu konuda espriler yapılmaya başladı.

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Özel VIP salonda filmi izleyen grubun, kebapçıda çekilmiş fotoğrafını Subaşı sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine çeşitli capsler çıktı. Yapılan paylaşımlardan birini Subaşı, Instagram hikâyeden paylaştı.

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Masada erkek erkeğe oturan bir grup, fotoğrafa ‘masanın tek eksiği Şeyma Subaşı’ notu düştü.

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Son güncelleme: 10:2830.12.2016
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