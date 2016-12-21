Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm fragmanında Meryem Uzerli Rus ajan rolünde!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Meryem Uzerli bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Rus ajanını canlandıran Uzerli'nin bu rol için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiği belli oluyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Meryem Uzerli bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Rus ajanını canlandıran Uzerli'nin bu rol için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiği belli oluyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri şimdilerde Meryem Uzerli’yi beklemeye başladı. Güzel oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine nasıl bir katkı sağlayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Güzel isim dizide Rus Ajan rolüyle seyircinin karşısına çıkacak. Uzerli’nin dizideki ilk görüntüleri önceki akşam yayınlanan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm fragmanında yayınlandı.



RUS AJAN MERYEM



Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Sanem Çelik’in paylaştığı Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna Meryem Uzerli ismi dahil oldu. Güzel oyuncu yeni fragmanda canlandıracağı Rus ajan rolüyle adından söz ettirecek gibi görünüyor. Meryem Uzerli, silahı kuruşu, tutuşu ve kullanışı ile seyircilerden tam not aldı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Meryem Uzerli ilk fragmanı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 52. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde Gülmezler Çetesi’nde sonunda kurtulan Hızır ve ekibi rahat bir nefes almışlardır. Masa yeniden bir araya gelir. Fakat Hızır, Gülmezlerin arkasında kim var onu öğrenmek ister. Bunun için ise Özer’i sorgulamak ister. İşte burada Ünal ile karşı karşıya gelirler. Özer ise kendini temizlemek için Özkan’ın işini bitirme planları yapar. Böylece üzerindeki şüpheleri kaldırmak istemektedir. Gülmezlerin ortadan kalkması İlyas’ı sevindiriyor olsa bile Esra, üzerinde atamadığı şok ile hamile olduğunu söylememekte hatta bebeği aldırmayı düşünmektedir. Meryem ise bu konuda Esra’yı ikna etmek için canla başla çalışmaktadır.