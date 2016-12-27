Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm izle: Rus ajan Suzi kimin için geldi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 53. yeni bölümü fragmanı heyecanla izlendi. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın oynadığı diziye Meryem Uzerli de katılıyor. Rus ajan Suzi rolünde izleyeceğimiz Meryem Uzerli'nin oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. bölüm bu akşam atv'de ekrana gelecek. Suzi'nin yeni bölüm fragmanında silahını doğrultarak "Senin için geldim" dediği kişi kimdi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 53. yeni bölümü fragmanı heyecanla izlendi. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın oynadığı diziye Meryem Uzerli de katılıyor. Rus ajan Suzi rolünde izleyeceğimiz Meryem Uzerli'nin oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. bölüm bu akşam atv'de ekrana gelecek. Suzi'nin yeni bölüm fragmanında silahını doğrultarak "Senin için geldim" dediği kişi kimdi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölümü bu akşam hayranları ile buluşuyor. Meryem Uzerli’nin diziye katılacağı söylentileri başladığı anda dizinin ve güzel oyuncunun hayranları tarafından merakla beklenen bölüm bu akşam atv’de ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölümünda Rus ajan Suzi rolü ile diziye katılacak olan Meryem Uzerli’nin fragmandaki sahneleri bile büyük etki yaptı. Suzi (Meryem Uzerli), korumalarını tek tek öldürerek karşısına çıktığı ve “Ben Suzi. Senin için geldim” dediği kişi kimdi merak ediliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti…

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 53. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın heyecanla beklenen yeni bölümünde neler olacak? Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan’ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan’ı tedirgin edecektir. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan’ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye’ye gelir. Ünal Kaplan’ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye’ye gelir. Meryem’in çağrısı Hızır’ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli’nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.

HIZIR VE OĞLU ARASINDA ÇAPKINLIK KONUŞMASI

Hızır ve oğlu Hızır Ali arasında geçen çapkınlık konuşması ilgi ile izlendi. Hızır Ali, babasına “Sen hala çapkın mısın?” sorusuna Hızır “Ben senin babanım. Ne biçim konuşuyorsun babanla?” diye cevap veriyor. Ama Hızır Ali “Çapkın mısın değil misin? diye tekrarlayınca Hızır, “Biraz evvel otele çok güzel, fıstık gibi bir sarışın hatun girdi. Gördün mü?” der. Hızır Ali “Görmedim” diyince Hızır imalı bir şekilde “Ben gördüm” der. Hızır’ın bahsettiği fıstık gibi şarışın hatun ise diziye yeni katılan ve Rus ajan Suzi’yi canlandıran Meryem Uzerli’nin taa kendisidir.