Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor fakat bir türlü yayınlanmıyor. En son 27 Aralık Salı günü ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hayranları, yaklaşık iki haftadır 54. bölüm fragmanını ve yeni bölümün yayınlanmasını bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircileri bu hafta da yeni bölüm izleyemeyecekler çünkü atv yayın akışında yer almıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor fakat bir türlü yayınlanmıyor. En son 27 Aralık Salı günü ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hayranları, yaklaşık iki haftadır 54. bölüm fragmanını ve yeni bölümün yayınlanmasını bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircileri bu hafta da yeni bölüm izleyemeyecekler çünkü atv yayın akışında yer almıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı hala yayınlanmadı. Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. son bölümü 27 Aralık’ta yayınlandı. Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın başrollerinde oynadığı diziye güzel oyuncu Meryem Uzerli de katılmış, Rus ajan Suzi rolünde dizinin hayranları tarafından tam nol almıştı. Yılbaşı sonrası 2 Aralık’ta yeni bölümün yayınlanması beklenmiş fakat dizi ertelenmişti. İki haftadır Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. atv yayın akışında 10 Aralık Salı günü yine dizinin yerine yabancı bir filmin yer aldığını görenler, bu hafta da hayal kırıklığı yaşadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak kanaldan veya yapımcılardan bir bilgi gelmedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tıkla ve izle



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir.

Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan’ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan’ı tedirgin edecektir. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan’ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye’ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir. Meryem’in çağrısı Hızır’ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli’nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.