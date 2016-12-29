Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İzle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meryem Uzerli'nin katıldığı fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Meryem Uzerli, kadroya katılırken Özer'in oynayan Hakan Karahan ile Özkan'ı canlandıran Arif Pişkin diziye veda ettiler. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü haberimizden izleyebilir, 54. yeni bölüm fragmanı da takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meryem Uzerli'nin katıldığı fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Meryem Uzerli, kadroya katılırken Özer'in oynayan Hakan Karahan ile Özkan'ı canlandıran Arif Pişkin diziye veda ettiler. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü haberimizden izleyebilir, 54. yeni bölüm fragmanı da takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. 27 Aralık Salı günü atv’de yayınlanan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm sonrasından yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın başrolünde oynadığı diziye Meryem Uzerli’nin de katılması ayrı bir heyecan kattı. Son bölümü izleyenler Rus ajan Suzi’yi canlandıran Meryem Uzerli’ye tam not verirken bir sonraki bölümü beklemeye başladılar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. Yeni Bölüm Fragmanı Tıklayınız

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. son bölümü dün akşam atv ekranlarında hayranları tarafından ilgiyle, heyecanla izlenirken kadroya yeni katılan Meryem Uzerli, Rus ajan Suzi rolünde nefesleri kesti. Güzel oyuncu, fenomen dizide ilk oynadığı bölümde rolünü hakkıyla yerine getirirken izleyicilerden tam not aldı. Meryem Uzerli’nin canlandırdığı Suzi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde kim için geldiği ortaya çıkıyor. Suzi, Özkan’ın kaldığı otele bir turist olarak giriş yapıyor. Daha sonra korumalarını teker teker ortadan kaldırdığı Özkan ile karşı karşıya geldi. Özkan “Ben Suzi. Senin için geldim” diyen suikastçiye yeni bir anlaşma teklif etse de öldürülmekten kurtulamıyor. Dizinin son bölümünü haberimizdeki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. son bölümde Meryem Uzerli’nin canlandırdığı Rus ajan Suzi’nin Özkan’ı öldürdüğü sahne…

İLYAS SEVİNCİ VE HÜZNÜ BİRLİKTE YAŞIYOR!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüme damga vuran sahnelerden biri de Hızır ile İlyas arasında geçen konuşma idi. Hızır, İlyas’ı dünyadan bihaber olmakla suçluyor. Çevrende olan bitenden haberin yok diyor İlyas’a. İlyas başta ne demek istediğini anlamayınca Hızır ağzındaki baklayı çıkarıyor ve müjdeli haberi veriyor. Esra’nın hamile olduğunu duyan İlyas şok oluyor. Niye benim haberim yok, niye kimse birşey demiyor diyor. İlyas, şoktan sıyrıldıktan sonra abisi Hızır’a sarılıyor ve Esra’nın yanına gidiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölümde Hızır ile İlyas arasında geçen konuşma şu şekilde;

Fakat İlyas kötü haberi yine geç alıyor. Esra, uzun zamandır yapmayı planladığı fakat başta Meryem olmak üzere kararında vazgeçirilse bile kafasına koyduğunu yapıyor. İlyas’a söylemeden danışmadan aldığı bu karar aileyi zora sokuyor. İlyas, Esra’nın çocuğunu aldırdığını öğrenince bu sefer deliye dönüyor ve hastaneye koşuyor. Esra’nın “Evet çocuğumu aldırdım. Benim kararım ve kararıma saygı duymak zorundasın” sözler ile iyice sinirleniyor. İlyas “Ben senin için adam öldürdüm. Öldürürüm de. Senin için herkesi öldürürüm. Ama sen bizim çocuğumu öldürdün” diyerek bir daha gözüne gözükmemesini yoksa aynı şeyi ona da yapacağını söylüyor. İşte İlyas ile Esra arasında geçen konuşma…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölüm Özeti



Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir.

Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan’ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan’ı tedirgin edecektir. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan’ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye’ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir. Meryem’in çağrısı Hızır’ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli’nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.

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