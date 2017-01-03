Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm bu akşam neden yok? 3 Aralık Salı atv yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm yerine yabancı bir filmin alması hayal kırıklığı yaşattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanmayacak. Yapımcılar ve kanal tarafından bu konu ile bir açıklama yapılmadı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm bu akşam neden yok? 3 Aralık Salı atv yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm yerine yabancı bir filmin alması hayal kırıklığı yaşattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanmayacak. Yapımcılar ve kanal tarafından bu konu ile bir açıklama yapılmadı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm bu akşam atv yayın akışında görülmüyor. Geçen haftadan bu yana heyecanla fragmanın yayınlanmasını bekleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları, dizinin bu akşam yeni bölümünün yayınlanmayacağını, atv yayın akışında aynı saatte Maymunlar Cehennemi adlı yabancı filmi görünce hayal kırıklığı yaşadılar. Televizyondan yayınlanan diğer diziler gibi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yapımcılar ve kanal tarafından bir açıklama yapılmadı ama yılbaşı sonrasında dizilere birer hafta ara verildiği yönündeki görüş ağır basıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm 10 Aralık Salı günü yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölüm Özeti



Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir.

Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan’ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan’ı tedirgin edecektir. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan’ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye’ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir. Meryem’in çağrısı Hızır’ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli’nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.

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