‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde Şehzade Mehmet’in gözdesi Clara, ‘Kurtlar Vadisi Pusu’da Esra, ‘Güneşin Kızları’nda Tuğçe rolünde izlediğimiz İrem Helvacıoğlu, şimdi de ‘No: 309’da Pelinsu karakterini canlandırıyor. Maçka Parkı’nda soğuk havaya meydan okuyarak objektifimize poz veren oyuncuyla mesleğe nasıl başladığını ve ‘No:309’ dizisini konuştuk.

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde Şehzade Mehmet’in gözdesi Clara, ‘Kurtlar Vadisi Pusu’da Esra, ‘Güneşin Kızları’nda Tuğçe rolünde izlediğimiz İrem Helvacıoğlu, şimdi de ‘No: 309’da Pelinsu karakterini canlandırıyor. Maçka Parkı’nda soğuk havaya meydan okuyarak objektifimize poz veren oyuncuyla mesleğe nasıl başladığını ve ‘No:309’ dizisini konuştuk.

– Oyunculuk eğitimi aldınız mı?

Evet. Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldım. Bir yıl çocuk oyunlarında oynadım ve sonra dizilerde oynamak için İstanbul'a geldim, Beş yıldır İstanbul'dayım ve tiyatro yapmayı çok özledim.

– ‘No: 309' dizisine nasıl dahil oldunuz?

‘Güneşin Kızları' dizisinden ayrıldıktan sonra üç-dört görüşmeye gittim; hepsi de kötü kızdı. Bir tercih yapmam gerekiyordu ve Pelinsu karakteri öne çıktı.

– Size “Dizilerin kötü kızı” denmesinden nasıl etkileniyorsunuz?

Bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Bundan sonraki projede kesinlikle evin iyi kızı olacağım.

– Dizinizin bu kadar başarılı olmasını neye bağlıyorsunuz?

Halk olarak o kadar mutsuz bir yaşam sürüyoruz ki, güldüren diziler tutuluyor.