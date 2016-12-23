Evleniyorlar!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evlilik kararı aldı. Özçivit, üç yıla yakın süredir birliktelik sürdürdüğü Fahriye Evcen'e bir pırlanta yüzük alarak evlilik teklifinde bulundu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evlilik kararı aldı. Özçivit, üç yıla yakın süredir birliktelik sürdürdüğü Fahriye Evcen'e bir pırlanta yüzük alarak evlilik teklifinde bulundu.

Evcen’in de yakışıklı sevgilisinin yüzük eşliğinde yaptığı romantik evlilik teklifine “Evet” yanıtı verdiği öğrenildi.

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ÇALIKUŞU’NDA OYNAMIŞLARDI

İkili, Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden senaryolaştırılan ve 2013 yılında ekrana gelen ‘Çalıkuşu’ dizisinde başrolü paylaşmıştı. Aşkları da bu dizinin setinde başlamıştı. Şimdiye kadar birçok kez evlenecekleri iddia edilen çift, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

BURAK ÖZÇİVİT DİZ ÇÖKTÜ

İlişkileri üç yıldır devam eden çiftten Burak Özçivit’in ne zaman ve nasıl evlilik teklif edeceği merakla bekleniyordu. Özçivit, önceki gece Fahriye Evcen’le birlikte çıktıkları bir yemekte bu teklifi yaptı. Diz çökerek Fahriye Evcen’e evlilik teklifinde bulunan Burak’ın o anları arkadaşları tarafından böyle görüntülendi.