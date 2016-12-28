Evlilik programlarından ortak karar

Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan ortak bir karar aldı! Ocak ayının ilk haftası yayın yapmayacaklar...

İzdivaç programları ortak kararla Ocak ayının ilk haftası yayın yapmayacak. Bunun nedeni olarak , dizilerde olduğu gibi yeni yılın ilk haftasında izdivaç programlarında reklam gelirlerinin düşmesi gösterildi. Zuhal Topal, Esra Erol ve Seda Sayan’ın yaptıkları centilmenlik anlaşması sonucunda izdivaç programı yayınları 9 Ocak’tan itibaren başlayacak.

2.CENTİLMENLİK ANLAŞMASI!

Medyaradar’ın haberine göre, Bu anlaşma izdivaç programları arasında ilk değil. Daha önce de evlilik programları ortak bir karara varmış, adayların yer aldığı ve ‘loca’ diye tabir edilen bölümde yer alan gelin ya da damat adaylarının transfer edilmeyeceği açıklanmıştı.

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