Ferman Toprak’ın evliliğiyle ilgili şaşırtan iddia!

Ünlü türkücü Ferman Toprak'ın, yakın arkadaşının eşiyle evlendiği iddia edildi.

Ferman Toprak geçen yıl ekim ayında Almanya’nın Münih kentinde sessiz sedasız Hilal Öztürk’le nikah masasına oturmuş, düğün bile yapmamış ancak İstanbul’a döndüklerinde görkemli bir kına gecesi organize etmişti.

‘Duymayan Kalmasın’a konuşan Ferman Toprak’ın eski menajeri İsmet Günbeyi, ünlü sanatçının “Abim” dediği en yakın dostunun 2 çocuk annesi eşiyle evlendiğini iddia etti. Ferman Toprak’ın Hilal Toprak’ın çocuklarının babasıyla samimi olduğu fotoğrafları da delil olarak gösteren Günbeyi, “Ferman yanlış bir evlilik yaptı. Şu anda evli olduğu Hilal Öztürk, daha önce ‘Abim’ dediği, kendisine her konuda destek olan en yakın arkadaşının eski eşidir. Üstelik Ferman’ın ilişkisi Hilal Öztürk, kağıt üzerinde eşinden boşanmadan başlamıştır” dedi.

FERMAN TOPRAK İDDİALARA CEVAP VERDİ!

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