FIFA’nın ödül törenini güzel aktris Eva Longoria sunacak!

Futbolda yılın en iyilerinin belirleneceği ödül törenini aktris Eva Longoria ve televizyon spikeri Marco Schreyl sunacak. Longoria'nın güzelliği ile büyüleyeceği töreni herkes merakla bekliyor...

Futbolda yılın en iyilerinin belirleneceği ödül törenini aktris Eva Longoria ve televizyon spikeri Marco Schreyl sunacak. Longoria'nın güzelliği ile büyüleyeceği töreni herkes merakla bekliyor...

FIFA, futbolda 2016 yılının en iyilerinin belirleneceği ödül törenini aktris Eva Longoria ile televizyon spikeri Marco Schreyl’in sunacağını açıkladı.

FIFA’dan yapılan açıklamada, futbolda 2016 yılının en iyilerinin belirleneceği ve 9 Ocak’ta İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek ödül törenini aktris Eva Longoria ile televizyon spikeri Marco Schreyl’in sunacağı bildirildi.

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