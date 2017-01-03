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FIFA’nın ödül törenini güzel aktris Eva Longoria sunacak!

Futbolda yılın en iyilerinin belirleneceği ödül törenini aktris Eva Longoria ve televizyon spikeri Marco Schreyl sunacak. Longoria'nın güzelliği ile büyüleyeceği töreni herkes merakla bekliyor...
15:133 Ocak 2017
Magazin
FIFA’nın ödül törenini güzel aktris Eva Longoria sunacak!
Futbolda yılın en iyilerinin belirleneceği ödül törenini aktris Eva Longoria ve televizyon spikeri Marco Schreyl sunacak. Longoria'nın güzelliği ile büyüleyeceği töreni herkes merakla bekliyor...

FIFA, futbolda 2016 yılının en iyilerinin belirleneceği ödül törenini aktris Eva Longoria ile televizyon spikeri Marco Schreyl’in sunacağını açıkladı.

FIFA’dan yapılan açıklamada, futbolda 2016 yılının en iyilerinin belirleneceği ve 9 Ocak’ta İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek ödül törenini aktris Eva Longoria ile televizyon spikeri Marco Schreyl’in sunacağı bildirildi.

eva

Fransız basketbolcu Tony Parker’ın eski eşi ABD’li aktris Eva Longoria’nın yıldızı “Umutsuz Ev Kadınları” adlı diziyle parlamıştı. İşte Longoria’nın birbirinden iddialı pozları…

Son güncelleme: 15:2903.01.2017
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