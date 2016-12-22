Fırat Kalkanı harekatında verdiğimiz 14 şehit ünlülerin sosyal medya hesaplarında böyle yankı buldu

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Suriye'de olan askerlerimiz gerçekleşen saldırı sonrasında 14 şehit verdi. Yaşanan acı ünlülerin sosyal medya hesaplarına böyle yansıdı.

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Suriye'de olan askerlerimiz gerçekleşen saldırı sonrasında 14 şehit verdi. Yaşanan acı ünlülerin sosyal medya hesaplarına böyle yansıdı.

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında Türk askerlerine yönelik terör örgütü IŞİD unsurları tarafından saldırı düzenlendi. Operasyon kapsamında şehit asker sayısı 14’e yükseldi, 33 asker de yaralandı. Türkiye aldığı bu acı haberlerle yeni bir güne başlarken şehit evlerine düşen ateş ünlülerin sosyal medya hesaplarında böyle yankı buldu.

Burcu Kara

Bir bir gidiyor çocuklarımız. Kuş olup uçuyor. Ne için, ne uğruna? Yazıklar olsun!

Çağla Şıkel

Şehitlerimize Allahtan rahmet , ailelerine sabır diliyorum ve diyecek başka bir söz bulamıyorum.

Özge Ulusoy

Şehit haberleriyle uyandık yine… Yine tarifsiz üzgünüm. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır diliyorum.

Gülben Ergen

Yanıyoruz ama bir işe yaramıyoruz… Kahroluyorum çaresiz bekleyişimize ve anaların iç yakan çığlıklarına… Yine sabır, hep sabır

Hande Yener

Fırat Kalkanı harekatında şehit olan askerlerimize Rahmet diliyorum…Ailelerine sabır diliyorum

İvana Sert

Suriye’de 14 şehidimiz var. En uzun gece budur. Rabbim askerlerimizin ve polislerimizin yar ve yardımcısı olsun. Başımız sağ olsun.