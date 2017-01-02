Furkan Kızılay kimdir? Çocuklar Duymasın yıldızı Furkan Kızılay, Survivor 2017’de!

Furkan Kızılay, Survivor 2017'ye katılacak ünlüler arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı tarafından sunulacak olan Survivor 2017 yarışmasında Ünlüler takımında Furkan Kızılay da mücadele edecek. Çocukları Duymasın dizisinde Havuç karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor adasında açlıkla ve adanın zorlu parkuru ile kıyasıya bir rekabete girecek. Peki Furkan Kızılay kimdir?

Furkan Kızılay, Survivor 2017'ye katılacak ünlüler arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı tarafından sunulacak olan Survivor 2017 yarışmasında Ünlüler takımında Furkan Kızılay da mücadele edecek. Çocukları Duymasın dizisinde Havuç karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor adasında açlıkla ve adanın zorlu parkuru ile kıyasıya bir rekabete girecek. Peki Furkan Kızılay kimdir?

Furkan Kızılay, bir dönemin en çok izlenen dizisi Çocuklar Duymasın’da Havuç ismiyle ünlenen oyuncu, Survivor 2017 ünlüler takımında yer alacak. 21 Ocak’ta başlayacak ve Ünlüler – Gönüllüler mücadelesi şeklinde geçecek Survivor 2017’ye Furkan Kızılay da yer alıyor. Survivor’a gidecek isimlerden birinin ‘Çocuklar Duymasın’da ‘havuç’ karakterine can veren Furkan Kızılay. Peki Furkan Kızılay kimdir?

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğmuştur. Fitness öğretmeni ve antrenör olan babasının adı Emin Kızılay, annesinin adı Mine Kızılay'dır. Batur adında küçük bir erkek kardeşi vardır. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur. Sporcu olan babası sayesinde sıkı bir bir spor adamı olarak yetiştirilmiştir. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, İstanbul Bakırköyspor'da lisanslı tenisçi olmuştur. Furkan Kızılay, aynı zamanda çok iyi bir kayakçı ve mükemmel bir yüzücüdür.

Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da oynadı. Bir dönem Turkcell reklamlarında Ragga Oktay ile de oynadı. Şarkıcılık da yapan Furkan Kızılay, 2009 yılında ilk albümü “Aşksın Sen”i çıkarmıştır.

Furkan Kızılay, 2002 – 2004 yılları arasında yılında Birol Güven‘in dizisi “Çocuklar Duymasın” adlı dizide Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Nejat Birecik, Vatan Şaşmaz, Altan Günbay, Demet Tuncer, Fatma Karanfil ile birlikte rol almıştır.

2007 yılında Star TV‘de yayınlanan, jüri üyeleri; Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur‘un üstlendiği yarışma programı “Ünlüler sirki”nde Furkan Kızılay (Havuç), sunucu Jess Molho, Cengiz Küçükayvaz, şarkıcı Tarık Mengüç, manken ve sunucu Buket Saygı, oyuncu Arzu Yanardağ, manken Noella, dansçı Zümre, şarkıcı Seda Üren ve manken Tuğba Özay ile yarıştı. Furkan Kızılay‘ın birinci olduğu yarışmada Jess Molho ikinci olmuştur.

Albümleri:

2009 – Aşksın Sen

2010 – Her şey Senle

2011 – Karamel Kokun

2014 – Ecem

2014 – Vura Vura

Filmleri ve Dizileri :

2010 – 2013 – Çocuklar Duymasın (Havuç) (TV Dizisi)

2010 – Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Karpov'a Yardım Eden Çocuk) (Sinema Filmi)

2004 – Çocuklar Ne Olacak (Havuç Emre) (TV Dizisi)

2002 – 2004 – Çocuklar Duymasın (Havuç Emre) (TV Dizisi)

2002 – Reyting Hamdi (Furkan) (TV Dizisi)

2001 – Hayalköy (TV Dizisi)

1999 – Kıvılcım (TV Dizisi)

1999 – 5 Maymun Çetesi (TV Dizisi)

1999 – Ayrılsak da beraberiz (TV Dizisi)