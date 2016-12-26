George Michael ölmeden önce…

Şarkıcı Reyhan Karaca, Londra'da hayranı olduğu George Michael ile buluşmuş ve o anları ölümsüzleştirmişti.

Şarkıcı Reyhan Karaca, Londra'da hayranı olduğu George Michael ile buluşmuş ve o anları ölümsüzleştirmişti.

Son dönemlerini kameralardan uzakta geçiren George Michael’in objektiflere yansıyan ender görüntülerinden biri de şarkıcı Reyhan Karaca ile çektirdiği o fotoğraf oldu. Londra’da buluşan ikilinin buluşmasını Michael’in kuzeni Alex tarafından organize edilmiş ve Reyhan Karaca da Türkiye’den hediyeler götürmüştü. George Michael’ın evinin bahçesinde gerçekleşen buluşmada fotoğraf çekmek yasak olmasına rağmen Michael, Reyhan Karaca’yı kırmamıştı. İkili uzun uzun sohbet etmişti. Reyhan Karaca 53 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ardından şu satırları paylaştı: “Gitti… Çocukluğum, gençliğim, aşkım, hayallerim, anılarım, tek idolüm gitti. Nasıl anlatılır ki bu… Nasıl anlatılır ne kadar üzgün olduğum!”



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