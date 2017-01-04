Gonca Vuslateri, Çanakkale’de ‘kediyi bantlayan’ kişilere sert çıktı!

Gonca Vuslateri, dün sosyal medyada yayılan iki 'üzücü' haberle ilgili tepkisini ortaya koydu.

Dün Çanakkale'de bir kediyi koli bandıyla sararak görüntülerini sosyal medyada paylaşan iki kişi, yapılan suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Bu akıl almaz olay sosyal medyada geniş tepki gördü.

Hayvanseverleri derinden etkileyen bu vahşete Gonca Vuslateri de tepki gösterdi:

“Kediyi de bantlayıp ‘şaka yapmıştık’ diyen insanlarla aynı ülkede yaşıyorum. Yok diyorum çoğunluk buysa ben salağım. Normalde kediyi yuvarlayıp k.çıma don yapmam lazım, ama nedense kıpırdar diye korkuyorum! Allah’ım yardim et.

Aynı zamanda Vuslateri, Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde nüfus cüzdanı olmadığı için, 4 hastanenin de kabul etmediği 7 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümüne de isyan etti.

7 yaşında çocuk ateşlenmiş nüfus cüzdanı yok diye ölmüş diyorum, nüfus cüzdanı yoksa ölsün zaten… İlacı nereye yazacaklar, reçeteye lazım falan diyorlar… bu apayrı bir konu! Bir de, zaten milletçe kalbimiz parçalanıyor her gün…

Bir de koli bandıyla kediyi bantlayan iki tane “tuhaf” insan! Yahu ne oluyor, dünyada ölüm diye bir şey var! Bizimki kedi bantlıyor… İşte diyorum şeytanın konuştuğu an bu an. Anasını satayım ne kadar terörist varsa zihnimde uyanıyor. -Kana bakar hale geliyorum, damarlarıma kadar kin. Kapatacaksın benim bu mahvolmuş ülke kahrımla bu adamları bir odaya… Bak bakayım nasıl bir bant çıkıyor o odadan… Sonra bir derin nefes alıyorum. Dur diyorum, bu zaten yaptıkları. Kanma! inadına! İnsanı seviyorum! Hayvani seviyorum! Doğayı seviyorum! Ve katil olmamayı apaydınlık zihin olmayı seçiyorum. Şarkı da bile söylüyor Ozan: hadi gelin üstüme, korkmuyorum!”