Gülben Ergen sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

Gülben Ergen, ayrılık sonrası hakkında yapılan haberlere sosyal medya hesabından sert sözlerle tepki gösterdi.

Kısa bir süre önce Erhan Çelik’ten boşanan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda, kimsenin kendisine ve ailesine zarar veremeyeceğini belirterek ” Üç oğlum ve ben kirli, pis, yozlaşmış senaryolarınıza alet olmadan, biz bize yeterek aslanlar gibi başımız dik yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

GÜLBEN ERGEN’İN PAYLAŞIMI ŞÖYLE OLDU:

Hakkımda olumsuz haber çıkartmak için bizzat çalışan,yazılı ve görsel medyada yalan senaryolar üretip, yazdırıp, konuşulması için çaba sarfeden ve vicdan yoksunu herkesin aileme asla zarar veremeyeceğini söylemek isterim. Çocuklarımla ve mesleğimle huzurlu, dürüstlükle ve mutlulukla yaşadığım her günüm başkalarına dert sebebi… Sırtımda, yüreğimde, başımın üzerinde taşıya taşıya büyüttüğüm üç oğlum ve ben kirli, pis, yozlaşmış senaryolarınıza alet olmadan, biz bize yeterek aslanlar gibi başımız dik yaşamaya devam ediyoruz.Gerisi yalan,gerisi dolan…Gülben