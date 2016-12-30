Gülben Ergen’le anılan işadamı Engin Yeşil’den açıklama

İşadamı Engin Yeşil, Gülben Ergen ile aşk yaşadığına yönelik ileri sürülen iddiaları yalanladı

Televizyoncu eşi Erhan Çelik’ten boşanan Gülben Ergen’in ünlü bir işadamı ile aşk yaşadığı bu kişinin ise Yeşil İnşaat ve Yeşil Kundura’nın sahibi Engin Yeşil’le aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Yeni Asır Gazetesi’nde yayınlanan bu habere Gülben Ergen sosyal medya hesabından büyük tepki göstermişti. Ergen’in tepkisinin ardından Engin Yeşil de bugün yazılı bir açıklama yaparak böyle bir ilişki yaşanmadığını belirtti.

İşte Yeşil’in basın açıklaması…

Değerli basın mensubu

Dünyanın ve ülkemizin önemli ve zor günler yaşadığı şu dönemlerde magazin dünyasında çıkan asılsız haberlerde yer almaktan dolayı çok üzgünüm. Son günlerde birçok mecrada yansıtıldığının aksine Sayın Gülben Ergen ile herhangi bir ilişkimiz olmamıştır ve şu anda da bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Hakkımda bazı gazete, televizyon ve internet sitelerinde çıkan “ilişki” haberleri tamamen asılsız olup beni derinden üzmüştür. Gazeteciliğin temel taşlarından biri olan taraflardan bilgi alma ilkesine gerek duyulmadan (bugüne dek basın mensuplarının herhangi biri bana ulaşıp konuyla ilgili bilgi alma gereği hissetmemiştir) haberlerin gerçeği yansıtmayan şekilde servis edilmesini de şaşkınlık ve hayretle karşılıyorum. Değerli gazeteci arkadaşlarımın ve kamuoyunun bilgisine sunarım. Haberin gerçeğinin asılsızından daha çok değer bulması dileğiyle.

İLGİLİ HABER Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen'e: Onunla hesabımız öbür dünyada