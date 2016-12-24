Güldür Güldür Show 127. son bölüm izle: Bu haftanın konuğu Cenk Eren!

Güldür Güldür Show 127. son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan ve herkesin büyük ilgi ile izlediği komedi programına Cenk Eren konuk oldu. Sevilen sanatçı, konuk olduğu programda hem kendisi güldü hem izleyenlerini güldürdü. Kahkahalarla izlenen Güldür Güldür Show 127. son bölümün tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.

Güldür Güldür Show 127. son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan ve herkesin büyük ilgi ile izlediği komedi programına Cenk Eren konuk oldu. Sevilen sanatçı, konuk olduğu programda hem kendisi güldü hem izleyenlerini güldürdü. Kahkahalarla izlenen Güldür Güldür Show 127. son bölümün tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.

Güldür Güldür Show 127. bölümü dün akşam Show TV’de gülmekten kırdı geçirdi. Sevilen komedi programının kahkahalar izlenen son bölümünde Cenk Eren konuk oldu. Cenk Eren hem söylediği şarkı ile programa ayrı bir hava kattı hem de skeçteki rolü izleyenleri güldürdü. 7’den 70’e herkesin beğeniyle izlediği Güldür Güldür Show, yepyeni bölümleri ve yeni sezon sürprizleri ile Show TV’de kahkahaya boğmaya devam ediyor. Güldür Güldür Show’un kadrosunda Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Aylin Kontente, Çağlar Çorumlu, İrem Sak, Onur Atilla, Derya Karadaş, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu, Uğur Bilgin, Özgün Aydın, Kıvanç Baran Aslan, Korhan Hepduran ve Ali Sunal yer alıyor. Güldür Güldür Show 127. son bölümü aşağıdaki linkten sorunsuz olarak izleyebilirsiniz.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 127. SON BÖLÜM İZLE

Güldür Güldür Show son bölüm ilk skecinde; Alışveriş merkezinden çıkmaya çalışan Aysel ve Bilal çiftini asansör’de ne gibi sürprizler bekliyor? Bilal ve Aysel avm’den kaçmayı, asansöre binebilmeyi başarabilecek mi?

Güldür Güldür Show “Ünlüleri Tanıyalım” programına bu defa Cenk Eren konuk oluyor? Program sunucusu Mesut ne gibi sürprizler hazırladı? Program konukları Mustafa, Sinem, Fikri, Bahadır ve İbrahim hangi soruları soracak?

Peri bacalarında rehberlik yapan Samet ve beraberindeki yaşlılar Burcu, Yeter, İsmail ve İbrahim tur atmak için bindikleri balondan sağ salim inebilecek mi? İbrahim’in merakı grubun başına ne gibi belalar açacak? Tur rehberi Samet kendisini ve ekibini kurtarabilecek mi?

Ayrılan nişanlılar Bahadır ve Mehtap’ı barıştırabilinecek mi? Evliliğin hangi nimetleri bu çifti ikna edebilir? Şevket nişanlıları ikna edebilecek mi?