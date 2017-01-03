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Gülriz Sururi: Cumhuriyetçi olmayanlar beni takip etmesin

Usta tiyatrocu Gülriz Sururi'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
16:523 Ocak 2017
Magazin
Gülriz Sururi: Cumhuriyetçi olmayanlar beni takip etmesin
Usta tiyatrocu Gülriz Sururi'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Ülkemizde son dönemde yaşanan terör olayları, toplumsal ayrışma ve Atatürk cumhuriyetini hedef alan sosyal medya paylaşımları sanat dünyasının tepkisini çekiyor.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Gülriz Sururi de Instagram hesabında bu duruma tepkisini takipçilerine “Laik ve cumhuriyetçi olmayanlar beni takip etmesin lütfen” yazarak açıkça ortaya koydu. Sayfasında paylaştığı fotoğrafların altına yazılan laiklik ve cumhuriyet karşıtı yorumlara çok öfkelenen Sururi’nin takipçileri, paylaşımından ötürü sanatçıya destek verirken bazı takipçilerinin ise eleştirel yorumlar yapması dikkat çekti.

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Son güncelleme: 18:2403.01.2017
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