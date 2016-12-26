Nazan Öncel, ülkemizde yaşanan sıkıntılara değindiği bir şarkı yazdı. Dün akşam Ankara'da konser veren sanatçı, "Şarkıcılar iyileştirir. Biliyorum ki bugünler geçecek. Güneş hepimiz için doğacak' dedi.

Nazan Öncel, ülkemizde yaşanan sıkıntılara değindiği bir şarkı yazdı. Dün akşam Ankara'da konser veren sanatçı, "Şarkıcılar iyileştirir. Biliyorum ki bugünler geçecek. Güneş hepimiz için doğacak' dedi.

Türk Pop müziğinin usta ismi Nazan Öncel, dün akşam Ankara Jolly Joker’de sahneye çıktı. Sanatçı konseri sırasında ülkemizdeki sıkıntılı sürece değindi. Sanatçı duyarlılığıyla birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Öncel, şarkılarışla beğeni topladı.

“ŞARKILAR İYİLEŞTİRİCİDİR’

Sevilen sanatçı, “Hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Birimizin acısı hepimizin acısıdır. Şarkılar iyileştiricidir, umut vericidir, birleştiricidir. Ben de bugünlerde yeni yazdığım şarkıyla birbirimize tutunalım istiyorum. Biliyorum bugünler de geçecek. Güneş hepimiz için doğacak” dedi.