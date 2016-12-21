Gupse Özay, film arkası görüntüsünü paylaştı, hayranlarını korkuttu

Gupse Özay, filminden sahne arkası görüntü paylaştı, takipçilerinin yüreği ağzına geldi.

Görümce filmiyle, vizyonda başarılı bir işe imza atan Gupse Özay, sosyal medya hesabından filmiyle ilgili sahneler paylaşmaya devam ediyor. Filminin kamera arkası görüntülerinden birini paylaşan Gupse Özay yaptığı bu paylaşımla takipçilerinin yüreğini ağzına getirdi. Üzerlerinde sumocu kıyafetleriyle dövüştükleri bir sahnenin çekimini paylaşan Özay, buradaki düşüşüyle izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Özay’ın, “Beden dersinde hoca takla at deyince ben” notuyla yaptığı bu paylaşıma gelen; “O boyun nasıl kırılmadı? Boyun gitmiş yalnız, izlerken canım acıdı, boynu kırıldı sandım, kesin boynu kırıldı” yorumları dikkat çekti.