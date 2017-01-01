Hadise, terör saldırısı sonrası tepkisini gösterdi

Hadise, pek çok ünlü gibi sosyal medya hesabından İstanbul'da bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Hadise, pek çok ünlü gibi sosyal medya hesabından İstanbul'da bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Türkiye, 2017 yılına yine bir terör saldırısı haberiyle girdi. Bir gece kulübünde eğlenenleri hedef alan saldırgan, 39 kişiyi öldürdü. Bu kanlı saldırı sonrasında ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaşananlara sert tepki gösterdi. Bu tepkiler içerisinde dikkat çekenlerden biri de Hadise’ye aitti. İşte Hadise’nin o paylaşımı: “Yeni yıla dair tüm iyi dileklerimi yok ettiniz. Tek dileğim yok olmanız! Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa ve bu acıyı en derinden yaşayan yakınlarına sabır diliyorum.”