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Hakan Baş ile Bensu Soral yeni yıla ünlü dostlarıyla birlikte Budapeşte’de girecek

Bensu Soral ve sevgilisi Hakan Baş uzun zamandır planladıkları Budapeşte turu için yeni yılı seçti. Soral ve Baş çiftine ünlü dostları eşlik etti.
11:5031 Aralık 2016
Magazin
Hakan Baş ile Bensu Soral yeni yıla ünlü dostlarıyla birlikte Budapeşte’de girecek
Bensu Soral ve sevgilisi Hakan Baş uzun zamandır planladıkları Budapeşte turu için yeni yılı seçti. Soral ve Baş çiftine ünlü dostları eşlik etti.

Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ünlü dostları Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin çifti ve diğer dostlarıyla Budapeşte’ye gitti.

Soral, “Ne zamandır Budapeşte'ye gitmek istiyorduk, sonunda fırsat bulduk. Romantik bir şehirde yeni yılı karşılamak güzel olacak” dedi.

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