Hakan Baş ile Bensu Soral yeni yıla ünlü dostlarıyla birlikte Budapeşte’de girecek

Bensu Soral ve sevgilisi Hakan Baş uzun zamandır planladıkları Budapeşte turu için yeni yılı seçti. Soral ve Baş çiftine ünlü dostları eşlik etti.

Bensu Soral ve sevgilisi Hakan Baş uzun zamandır planladıkları Budapeşte turu için yeni yılı seçti. Soral ve Baş çiftine ünlü dostları eşlik etti.

Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ünlü dostları Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin çifti ve diğer dostlarıyla Budapeşte’ye gitti.

Soral, “Ne zamandır Budapeşte'ye gitmek istiyorduk, sonunda fırsat bulduk. Romantik bir şehirde yeni yılı karşılamak güzel olacak” dedi.

İLGİLİ HABER Yağmur Tanrısevsin, Zeynep Demirel, Boushra Van Persie, Selda Topal ve Emel Yıldırım, Down sendromlu çocuklar için buluştu