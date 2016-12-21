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“Hakan Sabancı ve Hadise yakınlaştı” iddiası

Aslışah Alkoçlar'la evlilik yolunda giden ilişkisini bitirdikten sonra gece hayatına hızlı bir dönüş yapan Hakan Sabancı'nın Hadise'yle yakınlaştığı iddia edildi.
Mustafa DERYAHAN
10:2521 Aralık 2016
Magazin
“Hakan Sabancı ve Hadise yakınlaştı” iddiası
Aslışah Alkoçlar'la evlilik yolunda giden ilişkisini bitirdikten sonra gece hayatına hızlı bir dönüş yapan Hakan Sabancı'nın Hadise'yle yakınlaştığı iddia edildi.

Sabancı Ailesi’nin genç isimlerinden Hakan Sabancı ve şarkıcı Hadise, dün gece aynı mekanda eğlendi. Gecenin sonunda Hadise, Sabancı’nın aracına bindi.

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Araca bindiği sırada ünlü şarkıcının görüntü vermemek için büyük çaba harcadığı dikkat çekti. İkilinin gece buluşması ve sonrasında Hadise’nin tedirgin halleri akıllara “Yeni bir aşk mı?” doğuyor sorusunu getirdi.

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Aslışah Alkoçlar ile evlilik yolundaki ilişkisini bitirdikten sonra ismi farklı kişilerle anılan Hakan Sabancı’nın kendisinden 6 yaş büyük Hadise’yle olan ilişkisinin ailesi tarafından onay alıp almayacağı ise merak konusu.

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Son güncelleme: 12:5821.12.2016
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