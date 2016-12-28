Halil Sezai: Herkes kendi işini yapsın

Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı Halil Sezai, yeni yıla dair ilginç dileklerde bulundu

Halil Sezai, “Bu yıl siyasetçi siyaset, müzikle uğraşan müzik yapsın. Beklentim bu yönde” diyerek şaşırttı.

GAZETECİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Önceki akşam Arnavutköy’de eğlenmeye çıkan Halil Sezai, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kasım ayında vizyona giren ‘Benim Adım Feridun’ filmi hakkında konuşan Sezai, ”Filme tepkiler çok güzel. Başarılı bir iş çıkarmışız. Sizler de desteğinizi esirgemediniz. Çok teşekkür ederim” dedi.

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“SİYASETÇİ SİYASET MÜZİK ADAMI MÜZİK YAPSIN”

Yeni yıl mesajı vermeyi ihmal etmeyen Sezai, “İnşallah hepimiz için çok güzel bir sene olur. Siyasetçinin siyaset yaptığı , sanatçının müzik yaptığı, kısacası herkesin kendi işini yaptığı güzel bir sene olur. Beklentim bu yönde” dedi.