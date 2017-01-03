Haluk Levent, çalınan montuyla ilgili açıklamada bulundu

Şarkıcı Haluk Levent, çalınan montunun bulunması için ilginç vaatler sıraladı. Sanatçı, cebinde birçok ülkeye girişini sağlayan vizelerinin olduğu pasaportuna yeniden kavuşmak için montunu getirene telefonda sınırsız konser verecek

Şarkıcı Haluk Levent, çalınan montunun bulunması için ilginç vaatler sıraladı. Sanatçı, cebinde birçok ülkeye girişini sağlayan vizelerinin olduğu pasaportuna yeniden kavuşmak için montunu getirene telefonda sınırsız konser verecek

Arabasının kelebek camı kırılarak montu çalınan şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından bu konuyla ilgili bir duyuruda bulunmuş ve montunu bulan kişiye vereceği ödülleri sıralamıştı. Levent, ‘para, iş imkanı ve konser’ ödülleri verdiği montu hakkında Duymayan Kalmasın programına canlı yayında konuştu.

“ÖDÜLLERİ KOYMA SEBEBİM VİZELER”

Montunun arabasının arka koltukta olduğunu ve aracın kelebek camı kırılarak montun çalındığını söyleyen Levent, “Olay Feriköy’de oldu, kelebek camını kırıp montumu çalmışlar, pasaportum montumun içindeydi ve benim bu ödülleri koyma sebebim de pasaportumun içindeki vizeler. Siz de bilirsiniz ki pek çok ülkeden alınan bu vizeleri yeniden çıkartmak son derece zor. Yanımda pasaportumu taşıma sebebim de kısa bir süre önce kimliğimi kaybetmemdir. Bir iki gün içerisinde yeni bir kimlik çıkartacaktım ancak başıma böyle talihsiz bir olay geldi. Şimdiye kadar montumla ilgili bir dönüş olmadı ancak yine de ümit kesilmez” ifadelerini kullandı.