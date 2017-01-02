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Hangimiz Sevmedik dizisinden çıkartılan Selen Soyder’in yerine Sezgi Sena Akay geldi

Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde yaşanan kavga sonrasında kadrodan çıkartılan Selen Soyder’in yerini alacak olan isim belli oldu. Sezgi Sena Akay dizisinin kadrosuna dahil edildi.
07:432 Ocak 2017
Magazin
Hangimiz Sevmedik dizisinden çıkartılan Selen Soyder’in yerine Sezgi Sena Akay geldi
Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde yaşanan kavga sonrasında kadrodan çıkartılan Selen Soyder’in yerini alacak olan isim belli oldu. Sezgi Sena Akay dizisinin kadrosuna dahil edildi.

Rol arkadaşı Can Yaman’la kavga ettikten sonra ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisinden ayrılan Selen Soyder’in yerini Sezgi Sena Akay alıyor. Yapımcı şirket, 2012’de önce Best Model Of Turkey, ardından Best Model Of The Word’de birinci seçilen Akay’la anlaştı. Başrollerini Can Yaman, Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt, Gül Onat, Mehtap Bayri, Bülent Şakrak, Veysel Diker, Berfu Öngören, Erdem Baş, Barış Başar ve Selma Kutluğ'un paylaştığı yapımda bundan böyle Sezgi Sena Akay’ı izleyeceğiz. Akay son olarak ‘Acı Aşk’ adlı dizide boy göstermişti.

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Son güncelleme: 16:0002.01.2017
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