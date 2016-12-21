Harun Kolçak, sahne aldığı mekanda çarpıcı açıklamalar yaptı

Ölümden dönen Harun Kolçak'tan sahnede çarpıcı açıklamalar...

Harun Kolçak, ünlü isimlerle düet yaptığı ‘Çeyrek Asır’ albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Yedi aylık tedavi süreci sonrasında ilk konserini Beyoğlu’ndaki Jolly Joker adlı mekânda veren Kolçak, sahne öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kolçak, yeniden sahneye çıktığı için dünyanın en mutlu insanı olduğunu belirterek, “Sahneyi çok özledim. Sahnede insanlarla beraber, bütün bestelerimi hep bir ağızdan söylemeyi özledim. Hastanede de bunu düşünüyordum. Yani gerçek anlamda yaşadığımı sanırım ben sahnede idrak ediyorum” dedi.

“HASTALIK BENİ DAHA DA ADAM ETTİ”

Kolçak, prostat kanseri tedavisi gördüğü günlere değinerek, “Yedi ay bir süreç geçti. Çok zordu tabii ama çok da faydalarını gördüm sonradan. Daha bir insan oldum, adam oldum. Daha akıllandım. Yaşandığı anda çok zordu gerçekten ama beni güzel bir yerlere taşıdı o süreç. Beni hayata bağlayan şey müzikti. O da bana çok ilahi geliyor. İnançlarımla çok örtüşüyor zaten. Müzik yani başka bir şey değil. Bir de babam” ifadelerini kullandı.

“BİR TEK ÇELİK’İ HATIRLIYORUM”

Harun Kolçak, müzikle tedavinin iyileştirici gücüne işaret ederek, “Müziğin frekansının sizi bir şekilde etkilemesi doğal” değerlendirmesinde bulundu. Yedi aylık süreçte sanatçı dostları ve hayranları tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Kolçak, “İlk bir buçuk ay ben komadaydım. Hiçbir şey hatırlamıyorum ama çok ziyaretçim olmuş. Bir tek Çelik’i hatırlıyorum. Ayak ucumda dua ediyordu. Bana çok ilginç geldi herhalde. Beyin onu öyle bir kaydetmiş ki bir tek Çelik’i hatırlıyorum. Uzun saçları önde, elleri açık dua ediyordu. Kendime geldiğimde sorduğum ilk şeylerden biri oldu. Yanımdakilere sordum, ‘Çelik yanımda dua etti mi yoksa hayal mi gördüm?’ diye. Çünkü çok ağır ilaçlar, ağrı kesiciler veriliyor. O dua ediyormuş gelip gelip. Beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreçti”…

BACAK KASLARI ERİDİ

Basın mensupları sohbeti sırasında ayakta durmak zorlandığı görülen sanatçı, bu duruma da açıklık getirdi. Kolçak, “Yatakta yattığım uzun süre zarfında bacak kaslarımda erime ve zayıflama olmuş. Bunu da zamanla atlatacağım. Sahnede ayakta durmak biraz yoruyor ama oturarakta şarkılarımı söyleyebiliyorum” dedi.

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“SEZEN’İ ÇOK İSTİYORUM”

Çeyrek Asır adlı albümünün ikincisi çıkarmayı düşündüğünü söyleyen Harun Kolçak, “Gönlünüzde yeni albümünüzde yer almasını istediğiniz bir isim var mı?” sorusuna ” Sezen Aksu ile haftada birkaç kez görüşüyoruz. Onun da bazı rahatsızlıkları var. Babasını da yalnız bırakmamak için İzmir’e gidiyor. Sezen’in olmasını çok isterim. Tabii ki buna onun da “Evet” demesi lazım. Hatta bana geçenlerde “Al pılını pırtını gel, biraz bende kal” dedi. Zaten gidip Sezen’de kalırsam muhakkak yeni besteler çıkar. Ben daha teklif etmedim. Albüm anlaşması geçen pazar yapıldı” cevabını verdi.

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ÇELİK ERİŞÇİ: “MORAL VERMEYE GELDİK”

Dualarım Yoluna isimli şarkıyı Kolçak’la birlikte yorumlayan Çelik ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Uzun bir aradan sonra verdiği ilk konser olduğu için ona destek olmaya, moral vermeye geldik. Keyfinin yerinde olduğunu biliyoruz. Bilet satışları harika, morali yerinde, sağlığı sıhhati, afiyeti yerinde” ifadelerini kullandı.

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