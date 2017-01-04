Hazal Kaya kimdir? Shameless uyarlamasında Hazal Kaya başrolde!

Hazal Kaya yeni bir dizi projesi ile ekranlara dönüyor. Amerika'da 7. sezonuna giren Shameless (Utanmaz) adlı dizinin Türkiye uyarlamasında Hazal Kaya başrolde yer alacak. Bir süre aşçılığa yönelen ve televizyon hayatına ara veren Hazal Kaya, Fiona Gallaher'ı canlandıracak. Peki Hazal Kaya kimdir?

Hazal Kaya yeni bir dizi projesi ile ekranlara dönüyor. Amerika'da 7. sezonuna giren Shameless (Utanmaz) adlı dizinin Türkiye uyarlamasında Hazal Kaya başrolde yer alacak. Bir süre aşçılığa yönelen ve televizyon hayatına ara veren Hazal Kaya, Fiona Gallaher'ı canlandıracak. Peki Hazal Kaya kimdir?

Hazal Kaya, meşhur Shameless dizisinin Türkiye uyarlaması ile ekranlara geri dönüyor. ‘Umutsuz Ev Kadınları'nın senaristi Meryem Gür'ün kaleminden ekrana yansıyacak olan yapımda Hazal Kaya, Fiona Gallaher karakterini canlandıracak. Oyunculuk kariyerine ara verip lokanta açmak isteyen ve bu yüzden aşçılık kurslarına giden Hazal Kaya, bu planını bir süreliğine rafa kaldırıp ekranlara Utanmaz dizisinin uyarlaması ile geri dönecek. Peki Hazal Kaya kimdir? Kaç yaşındadır ve nerelidir? Hangi dizilerde rol aldı?

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğan Hazal Kaya’nın anne ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da “Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi”nde Ümit Çırak‘tan eğitim aldı.

Hazal Kaya 7 yaşında iken anne ve babası boşanmış ve annesi ile yaşamaya başlamıştır. Liseyi İstanbul İtalyan Lisesinde okudu. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya, Liseye devam ederken ajansa gidip oyunculuk için katalog kaydı yaptırdı ve liseye devam ederken de dizi çekimlerine başladı. İlk işi “Cola Turka” reklam çekimleriydi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir ve halen eğitimi devam etmektedir.

Hazal Kaya, 2007 yılında ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. 2008 yılında Halid Ziya Uşaklıgil‘in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırdı. Lise ikinci sınıftayken “Genco” dizisinde Özge rolünü oynadı.

2011 yılında Show TV'de başlayan “Adını Feriha Koydum” adlı dizide baş rol oynadıktan sonra 2012-2013 sezonunda “Son Yaz Balkanlar 1912” adlı dizisinde yer aldı.

Hazal Kaya, tiyatroyu dansı ve keman çalmayı seviyor. İngilizce ve İtalyanca'yı da iyi derecede biliyor.

Oynadığı Diziler:

2006 – Sıla

2006 – Taşların Sırrı

2006 – Acemi Cadı

2007 – Genco

2008 – Aşk-ı Memnu

2010 – Behzat Ç.

2011 – Adını Feriha Koydum

2012 – Son Yaz – Balkanlar 1912

Sinema filmleri :

2011 – Çalgı Çengi

2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam

2012 – Bu Son Olsun

2012 – Otostop

Reklam Filmleri:

Cola Turka

Ritmix

Nescafe

Tofita

Molped

Turkcell

Eti Burçak

Penti

Bingo