Hediyesi şoke edecek!

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, önceki akşam 33 yaşına giren kızı Çağrı için sürpriz doğum günü düzenledi.

Nişantaşı’ndaki bir mekânda düzenlenen gecede Çağrı kendisi için yapılan özel pastayı üfleyerek annesine sarıldı. Eme Müftüoğlu, “Kızınıza ne hediye aldınız?” sorusuna “Öyle bir şey aldım ki şoke olacak ama şimdi söyleyemem” dedi.

“EN BÜYÜK HEDİYE ANNEM”

Çağrı Müftüoğlu ise “Bana en büyük hediye annem. Bir şey istemem” dedikten sonra annesine sarıldı. Geceye Zafer Algöz, Hakan Altun, Büşra Pekin ve sevgilisi Ersay Üner gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Müftüoğlu’nun kızına ne hediye aldığı merak konusu oldu.