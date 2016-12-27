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Helin Avşar 21 günde evlendiği Serhan Bora’dan 10 ayda boşandı

Helin Avşar, 10 ay önce evlendiği Serhan Bora’dan anlaşmalı olarak boşandı.
08:2027 Aralık 2016
Magazin
Helin Avşar 21 günde evlendiği Serhan Bora’dan 10 ayda boşandı
Helin Avşar, 10 ay önce evlendiği Serhan Bora’dan anlaşmalı olarak boşandı.

27 Eylül 2016 tarihinde boşanmak için mahkemeye başvuran çift, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına avukatlarıyla birlikte katıldı. İki tarafın da maddi manevi bir talepte bulunmadığı duruşmada mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi.

helinkapak

Hürriyet’in haberine göre, Helin Avşar, duruşma çıkışı “Tanışıp evlenmemiz 21 günde oldu. Birbirimizi çok iyi tanımadığımız için ev içinde anlaşmazlıklar çıktı. Sonradan çıkan huylar, kültür farklılığı vb. konular anlaşmazlığa düşmemize neden oldu. Evliliğimizi ilerletemedik ve boşanma kararı aldık. Hiçbir kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok” diye konuştu.

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