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Hülya Koçyiğit, torununun çocuğunun doğum gününde

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti, geride bıraktığımız gün çocuklarının birinci yaş gününü kutladı.
10:0210 Ocak 2017
Magazin
Hülya Koçyiğit, torununun çocuğunun doğum gününde
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti, geride bıraktığımız gün çocuklarının birinci yaş gününü kutladı.

İlk olarak sosyal medya hesaplarından bu özel günle ilgili paylaşımda bulunan çift, sonrasında evlerinde özel bir doğum günü partisi verdi.

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Evlerinde verdikleri partiyle bu özel günü kutlayan çifti, anneanne Hülya Koçyiğit de yalnız bırakmadı. Neslişah Alkoçlar, bu özel günlerinde kötü havaya rağmen kendilerini yalnız bırakmayan Hülya Koçyiğit’le objektif karşısına geçerek bir fotoğraf çektirdi.

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Alkoçlar bu özel ve keyifli kareyi, “Kendisi torununun çocuğunun doğum gününde kocaman bir maşallah alabilir miyim kendisine…” notuyla paylaştı.

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