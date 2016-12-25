İçerde 15. bölüm 2. fragmanı izle: Sarp ve Davut kavgaya tutuşuyor

İçerde 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İçerde yeni bölümde Davut ile Sarp'ın kavga sahnesi nefes kesecek.

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi İçerde’nin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İçerde yeni bölümde Sarp yeni gelen müdürün göreve başlamasıyla birlikte görevden el çektiriliyor. Celal, Sarp’a patronun kim olduğunu imalı bir şekilde bulduğunu açıklıyor. Öte yandan Davut ve Sarp ölümüne bir kavgaya tutuşuyor. Peki, kavganın sebebi ne?

İçerde 15. bölümü ile 26 Aralık Pazartesi günü Show TV ekranlarında…

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“İçerde”nin 15. bölümünde; Sarp'ın “Umut Patron” hamlesi hezimete uğrar. Ortalık bir anda toz duman olmuştur. Hem Yusuf Müdür’ü hastaneye yetiştirmek hem de olay yerindeki delillerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordur. Sarp olanlardan kendisini suçlu hisseder. Yusuf Müdür’ün vurulduğu Organize Şube’de duyulunca tüm ekip hastaneye gider. Mert, Yusuf Müdür’ün hastaneye yaralı olarak nasıl geldiğini ve tüm olanları merak ediyordur. Hastanenin kamera kayıtlarını almak ister ama hastane polisi buna yetkisi olmadığını bahane ederek görüntüleri vermez. Durumdan şüphelenen Mert bu duruma bir anlam veremez. Davut ve Minik, Alyanak'ı Sarı Hüsnü'nün mahallesinden kaldırırlar. Alyanak bu sefer yolun sonuna geldiğini düşünür. Celal, Melek'in Füsun'la görüştüğünü öğrenir ve çıldırır. Celal pişman olacağı bir hamle yapar.