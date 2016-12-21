İçerde 15. bölüm fragmanı izle: Alyanak yolun sonunda

İçerde 15. bölüm ön gösterimi yayınlandı. İçerde yeni bölümde Alyanak, Davut'a yakalanınca ne yapacağını şaşırıyor.

Show TV’nin pazartesi günleri zirveyi elden bırakmayan dizisi İçerde’nin 15. bölüm ön gösterimi yayınlandı. İçerde yeni bölümde Kebapçı Celal’in adamları Alyanak’ın izini sürüyor ve sonunda onu yakalıyorlar. Alyanak Davut’u karşısında görünce ne yapacağını şaşırıyor. Celal’in canını kurtardığını söyleyen Alyanak’ın sözlerine kulak asmayan Davut bakalım yeni bölümde Alyanak’a neler yapacak.

İçerde 15. bölümü ile 26 Aralık Cumartesi günü Show TV ekranlarında…

İÇERDE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

“İçerde”nin 14. bölümünde; Celal, Melek'in öz kızı olduğunu bilen tek kişinin patron denen adam olduğunu ve patronun da Coşkun'la bağlantısı olduğunu düşünüyordur. Mert, Celal'e Yusuf Müdür’ün istifa ettiğini söyler. Celal sebebini merak eder, Mert'e gelişmelerden haberdar olmak istediğini söyler. İstifa dilekçesini veren Yusuf, gizli polis Sarp'ın dosyasını Mert'e devretmek üzeredir. Celal ve adamları patronun izini sürmeye devam ediyorlardır. Füsun, Melek'e yaptıklarından dolayı teşekkür etmek için evine yemeğe davet eder. Sarp'ın patron Umut planı zannettiği kadar kolay sonuca ulaşamayacaktır. Bu tehlikeli oyunun bir bedeli olacaktır.