İçerde 15. bölüm fragmanı izle: Celal’in hayatı tehlikede

İçerde 15. bölüm fragmanı yayınlandı. İçerde yeni bölümde Sarp, Celal'in işini bitirmek için harekete geçiyor fakat hesaba katmadığı şeyler oluyor.

İçerde 15. bölüm fragmanı yayınlandı. İçerde yeni bölümde Sarp, Celal'in işini bitirmek için harekete geçiyor fakat hesaba katmadığı şeyler oluyor.

Show TV’nin pazartesi günleri yayınlanan ve seyirciyi ekrana kilitleyen dizisi İçerde’nin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. İçerde yeni bölümde Sarp, intikam için düğmeye basıyor fakat Akın Işık’ın karısı Sarp’tan önce davranarak Celal’e tuzak kuruyor. Şimdi merak edilen en önemli konu: Celal ölecek mi?

İçerde 15. bölümü ile 26 Aralık Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında…

İÇERDE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

“İçerde”nin 14. bölümünde; Celal, Melek'in öz kızı olduğunu bilen tek kişinin patron denen adam olduğunu ve patronun da Coşkun'la bağlantısı olduğunu düşünüyordur. Mert, Celal'e Yusuf Müdür’ün istifa ettiğini söyler. Celal sebebini merak eder, Mert'e gelişmelerden haberdar olmak istediğini söyler. İstifa dilekçesini veren Yusuf, gizli polis Sarp'ın dosyasını Mert'e devretmek üzeredir. Celal ve adamları patronun izini sürmeye devam ediyorlardır. Füsun, Melek'e yaptıklarından dolayı teşekkür etmek için evine yemeğe davet eder. Sarp'ın patron Umut planı zannettiği kadar kolay sonuca ulaşamayacaktır. Bu tehlikeli oyunun bir bedeli olacaktır.