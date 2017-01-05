İçerde 16. bölüm fragmanı izle: Aile mi, Celal mi?

İçerde 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İçerde yeni bölümde Mert, ailesine ulaşabilmek için Coşkun'la pazarlığa girişecek mi?

Show TV’nin her pazartesi büyük bir beğeniyle izlenen dizisi İçerde’nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İçerde yeni bölümde Celal, Melek ile Sarp’ın arasında yakınlaşma olduğundan şüpheleniyor ve böyle bir şey söz konusu ise “Sarp’ın defterini ilk ben dürerim” diyor.

MERT ARADA KALDI

Bir yanda yıllardır görmediği ailesi bir yanda baba bildiği Celal… Mert ailesine kavuşmak için Coşkun’un teklifine ne cevap verecek?

İÇERDE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

“İçerde”nin 15. bölümünde; Sarp'ın “Umut Patron” hamlesi hezimete uğrar. Ortalık bir anda toz duman olmuştur. Hem Yusuf Müdür’ü hastaneye yetiştirmek hem de olay yerindeki delillerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordur. Sarp olanlardan kendisini suçlu hisseder. Yusuf Müdür’ün vurulduğu Organize Şube’de duyulunca tüm ekip hastaneye gider. Mert, Yusuf Müdür’ün hastaneye yaralı olarak nasıl geldiğini ve tüm olanları merak ediyordur. Hastanenin kamera kayıtlarını almak ister ama hastane polisi buna yetkisi olmadığını bahane ederek görüntüleri vermez. Durumdan şüphelenen Mert bu duruma bir anlam veremez. Davut ve Minik, Alyanak'ı Sarı Hüsnü'nün mahallesinden kaldırırlar. Alyanak bu sefer yolun sonuna geldiğini düşünür. Celal, Melek'in Füsun'la görüştüğünü öğrenir ve çıldırır. Celal pişman olacağı bir hamle yapar.