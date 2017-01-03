İçerde 16. bölüm fragmanı izle: Mert arada kalıyor

İçerde 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İçerde yeni bölümde Mert'i çok zor bir karar bekliyor. Bakalım ailesini bulmak isteyen Mert, Celal'i sırtından vuracak mı?

Show TV’nin her bölümü soluksuz takip edilen dizisi İçerde’nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İçerde yeni bölümde Mert ailesinin izini sürmeye devam ediyor. Coşkun ise Celal’i getirmesi durumunda Mert’e ailesinin kim olduğunu açıklayacağını söylüyor. Bakalım Mert nasıl bir karar alacak? Öte yandan Celal, Sarp ile Melek’ten iyice uşkulanmaya başlıyor. Kebapçı ikisinin sevgili olduğunu öğrendiğinde ne yapacak?

İçerde 16. bölümü ile 9 Ocak Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında…

İÇERDE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

“İçerde”nin 15. bölümünde; Sarp'ın “Umut Patron” hamlesi hezimete uğrar. Ortalık bir anda toz duman olmuştur. Hem Yusuf Müdür’ü hastaneye yetiştirmek hem de olay yerindeki delillerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordur. Sarp olanlardan kendisini suçlu hisseder. Yusuf Müdür’ün vurulduğu Organize Şube’de duyulunca tüm ekip hastaneye gider. Mert, Yusuf Müdür’ün hastaneye yaralı olarak nasıl geldiğini ve tüm olanları merak ediyordur. Hastanenin kamera kayıtlarını almak ister ama hastane polisi buna yetkisi olmadığını bahane ederek görüntüleri vermez. Durumdan şüphelenen Mert bu duruma bir anlam veremez. Davut ve Minik, Alyanak'ı Sarı Hüsnü'nün mahallesinden kaldırırlar. Alyanak bu sefer yolun sonuna geldiğini düşünür. Celal, Melek'in Füsun'la görüştüğünü öğrenir ve çıldırır. Celal pişman olacağı bir hamle yapar.